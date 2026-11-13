Villanueva contratacó ante desclasificaciones de Mouche: Cuenta por qué no jugabas cuando peleamos el descenso

El exfutbolista argentino Pablo Mouche inició un duro cruce de declaraciones con Carlo Villanueva tras recordar un fuerte pleito entre ambos en 2019, cuando eran compañeros en Colo Colo.

El 16 de octubre de aquel año, por la fecha 24 del Campeonato Nacional, ambos tuvieron una pelea rumbo al túnel en el entretiempo ante Huachipato, siendo captada por las cámaras del entonces CDF.

Sin nombrar a Villanueva, Mouche revivió el episodio en entrevista con el youtuber Joaco Santos: "Se lo merecía, le tendría que haber pegado. Era un juvenil, que supuestamente estaba de promesa. Tenía muy buenas condiciones, pero de la cabeza re contra débil. Un pibe que me encantaba como jugador, pero que mentalmente no era tan fuerte como para jugar y tener esa responsabilidad el sucesor de Valdivia, que era el titular y estaba lesionado".

"Hubo un par de pelotas que no me pasó, intentó hacer la individual y al principio, yo hablándole bien y corrigiéndole, me ignoró. Después voy a la segunda y me hace un gestito y ahí le dije: 'Termina el partido y te rompo la cabeza, en el túnel te rompo todo. Es la última vez que me haces un gesto así frente a las cámaras'", detalló.

Mouche señaló que "esas cosas que te mandan al frente las odio" y ahondó: "Termina el primer tiempo, yo estoy caminando re contra caliente, pero sin decirle nada porque estaban las cámaras, y él me viene a encarar como para darme una explicación. Cuando él me toca, le digo 'acá no, hablamos adentro'. Me siguió gritando y ahí me di vuelta y le dije 'Cerrá el orto, que adentro voy y te arranco la cabeza'. Abajo lo fui a buscar, es un ejemplo muy negativo, y nos separaron ahí mis compañeros".

Pese a su agravio inicial sobre la fortaleza mental de Villanueva, Mouche cerró el tema indicando que "no tengo nada contra el pibe, con cosas de partido".

Carlo Villanueva utilizó su cuenta de Instagram para responder con todo, reprochando al trasandino con un corto pero desafiante mensaje.

"Ahora que te gusta hablar, cuenta también por qué no jugabas cuando peleábamos el descenso", escribió el hoy jugador de La Calera junto a unos emojis llorando de risa.