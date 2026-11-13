Camioneros "descolgados" dejaron carreteras tras advertencia de autoridades

Tras cuatro días de movilizaciones, los camioneros que mantuvieron el paro pese al acuerdo nacional con el Gobierno levantaron este viernes sus bloqueos en Santiago y La Araucanía, luego de que el Ejecutivo advirtiera que aplicaría la Ley de Seguridad del Estado en la capital y de que los transportistas del sur alcanzaran un compromiso de diálogo con las autoridades.

En la Ruta 5 Sur, cerca de 70 camiones y grúas permanecían en la autopista, algunos con sus tolvas levantadas en señal de protesta. Sin embargo, la advertencia de posibles acciones legales llevó a los transportistas a despejar la vía por sus propios medios, sin enfrentamientos con Carabineros.

La presidenta de Federación Nacional de Transportistas de Carga (Fenatracc) y de Fuerza Tolvolera de la Región Metropolitana, Patricia Angulo, explicó la decisión: "El ministro de Seguridad dijo que si nosotros, que éramos los descolgados, no liberábamos la autopista o los lugares donde nos encontrábamos, nos iban a aplicar la Ley de Interior del Estado"

"No nos vamos a arriesgar porque si te aplican la Ley Interior del Estado, te incautan el vehículo. Nosotros estábamos pacíficamente acá en la ruta, nos debilitaron, nos desarmaron; nos vamos a reunir y ahí vamos a tomar la decisión", afirmó.

La dirigente advirtió, no obstante, que el retiro de los vehículos no significaba abandonar sus demandas: "Nos habrán podido sacar de acá de la autopista, pero no nos van a debilitar".

Por su parte, en la Ruta 68, entre 20 y 30 camiones permanecían a la altura de Ciudad de los Valles, donde durante la mañana se registraron importantes congestiones en dirección a la costa.

Tras conversaciones con Carabineros, los manifestantes despejaron las pistas de circulación y anunciaron el fin del paro en ese sector. Aunque algunos vehículos continuaban estacionados en la berma y en el acceso a un servicentro, el tránsito quedó normalizado.

Fin al paro en La Araucanía

En paralelo, los transportistas de La Araucanía también depusieron su movilización, luego de que las autoridades regionales se comprometieran a gestionar su incorporación a la Mesa Nacional de Trabajo que el Ejecutivo mantiene con las organizaciones del sector.

El dirigente Cristián Barra confirmó el acuerdo, "deponemos nuestra movilización y nos mantendremos en estado de alerta. Nos quedamos con el compromiso de la autoridad de gestionar la incorporación a la Mesa Nacional de Trabajo que el Ejecutivo sostiene con las organizaciones gremiales", expresó.

El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, manifestó que "no habían razones para mantener movilizaciones ni aquí ni en ninguna otra región del país. Estamos muy contentos de que (los camioneros) hayan entendido el valor del acuerdo nacional, sin perjuicio de las legítimas diferencias que puedan tener. Para ellos, el Gobierno ha ofrecido y siempre ofrece una mesa de diálogo y de trabajo".

Con ello, las rutas de La Araucanía quedaron despejadas, mientras los transportistas permanecieron a la espera de nuevas reuniones para abordar sus demandas.