Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.1°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha aclaró su palmarés en la presentación en Colo Colo: "Fui campeón más de dos veces"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero de Cabo Verde recalcó que tiene experiencia levantando títulos.

Vozinha aclaró su palmarés en la presentación en Colo Colo:
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Vozinha, durante su presentación como arquero de Colo Colo, aclaró su palmarés en su carrera como futbolista, señalando que tiene experiencia levantando títulos.

En la conferencia de prensa, Vozinha fue consultado sobre la posibilidad ganar un título por primera vez y el portero tuvo que rectificar esa situación.

"Yo fui campeón más de dos veces. Creo que tienes que ver mejor eso", respondió Vozinha al comunicador que hizo la pregunta.

En la misma línea, precisó que "sé que la liga de Cabo Verde es amateur, no profesional. Pero ahí fui campeón regional cuatro veces y nacional dos veces. Y fui campeón en Chipre".

Vozinha fue campeón con Mindelense en 2011 y 2015 en la liga nacional de Cabo Verde; y alzó la Copa de Chipre con AEL Limassol en 2019.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada