Vozinha aclaró su palmarés en la presentación en Colo Colo: "Fui campeón más de dos veces"

Vozinha, durante su presentación como arquero de Colo Colo, aclaró su palmarés en su carrera como futbolista, señalando que tiene experiencia levantando títulos.

En la conferencia de prensa, Vozinha fue consultado sobre la posibilidad ganar un título por primera vez y el portero tuvo que rectificar esa situación.

"Yo fui campeón más de dos veces. Creo que tienes que ver mejor eso", respondió Vozinha al comunicador que hizo la pregunta.

En la misma línea, precisó que "sé que la liga de Cabo Verde es amateur, no profesional. Pero ahí fui campeón regional cuatro veces y nacional dos veces. Y fui campeón en Chipre".

Vozinha fue campeón con Mindelense en 2011 y 2015 en la liga nacional de Cabo Verde; y alzó la Copa de Chipre con AEL Limassol en 2019.