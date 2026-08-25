Alcalde Vodanovic: Hoy se ve un debate que polariza de manera artificial

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, profundizó en Cooperativa la razón de su propuesta conjunta con su homólogo de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), con la que buscan "ser capaces de levantar una mirada para pensar Chile en términos más amplios de cara a los próximos 30 años".

El jefe comunal reconoció en Lo Que Queda del Día que es "un acto político bien inusual" que un militante del Frente Amplio y de la UDI firmen una carta conjunta: "Tenemos probablemente una visión de sociedad que es profundamente distinta, pero también entendemos que hay ciertas agendas en las que debemos tener mínimos comunes, porque necesitamos que trasciendan como políticas de Estado y no se reinicien cada cuatro años en cada cambio de Gobierno".

En esa línea, criticó la mirada polarizante en política que hace abordar temas relevantes de manera superficial: "El futuro de Chile demanda más de su clase política que estar permanentemente confrontando en temas artificiales, y empezar a pensar agendas de futuro con mayor altura de miras. Y creo que el ejercicio que hemos desarrollado con Jaime es una invitación también a nuestros pares a someterse un poco más en esa lógica".

"Por ejemplo, la reforma de seguridad me parece sumamente relevante y seria, y esperaría que la clase política tome decisiones en base a evidencia, buscar acuerdos amplios, políticas públicas que aborden el problema. Pero cuando trasladamos la discusión a un estado de sitio de 240 días, para mí lo que se busca es más polarizar la conversación pública de forma irrelevante y superficial que abordar seriamente agendas que sí son importantes para Chile", explicó.

De esa forma, reflexionó: "Un aprendizaje que he tenido en el ejercicio de la gobernanza como alcalde, y que creo que también ha tenido Jaime Bellolio, es que para que las cosas sucedan en un país y en un sistema democrático hay que alcanzar acuerdos. Y si queremos que estos perduren en el tiempo, estos tienen que ser lo más amplios y legítimos posibles".

La propuesta de los alcaldes incluye reforma al sistema política; reforma al empleo público y modernización del Estado; acuerdo nacional por la primera infancia y vejez; plan de infraestructura, desarrollo territorial y adaptación climática; estrategia de crecimiento, productividad y empleo sostenible; política nacional de seguridad y combate al crimen organizado, y acuerdo sobre tecnología, inteligencia artificial y democracia.