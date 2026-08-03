Vozinha "explotó" en Instagram y quedó solo detrás de Haaland tras el Mundial

El arquero de Colo Colo Vozinha y el delantero noruego Erling Haaland fueron los futbolistas que más impacto generaron en Instagram durante el Mundial 2026, seguidos por el español Lamine Yamal.

El informe, elaborado por el profesor de la Universidad de Navarra Francesc Pujol, analizó la evolución de los más de 1.200 jugadores que participaron en el torneo y relacionó su crecimiento en redes sociales con el rendimiento deportivo y el valor comercial.

Haaland lideró el aumento absoluto con 34,5 millones de nuevos seguidores. El atacante pasó de 40,8 a 75,3 millones después de conducir a Noruega hasta unos históricos cuartos de final y participar en la eliminación de Brasil.

Vozinha, en tanto, protagonizó el mayor crecimiento porcentual. El guardameta caboverdiano comenzó el Mundial con solo 46.000 seguidores y sumó casi 30 millones tras sus actuaciones frente a España y Argentina, lo que representó un incremento superior al 60.000 por ciento.

El tercer lugar fue para Lamine Yamal, quien incorporó más de 14 millones de seguidores. Lionel Messi apareció sexto pese a conducir a Argentina al título, debido a que sus 8,5 millones de nuevas cuentas representaron menos del dos por ciento de una base que ya superaba los 500 millones.

Por selecciones, España consiguió la mayor revalorización conjunta, seguida por Argentina, Noruega y Cabo Verde. El estudio también concluyó que los delanteros concentraron un impacto comercial muy superior al de los defensas y arqueros, aunque el caso de Vozinha rompió esa tendencia gracias a su protagonismo durante el torneo.

Entre los clubes, Manchester City encabezó el crecimiento con 37 millones de seguidores sumados por sus mundialistas, aunque el 93 por ciento correspondió a Haaland. Barcelona y Real Madrid completaron las primeras posiciones con incrementos superiores a los 20 millones.