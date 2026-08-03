Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.0°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Se retoma desalojo de megatoma de San Antonio: Buscan retirar del terreno a 526 personas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Si no existen problemas, solamente quedarán pendientes 10 hectáreas del terreno, las que se espera desocupar la próxima semana.

Se retoma desalojo de megatoma de San Antonio: Buscan retirar del terreno a 526 personas
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este lunes se retomará el desalojo de la megatoma de San Antonio, con la salida del sector de otras 526 personas.

Según explicó el delegado Manuel Millones, el operativo de esta semana corresponde a un sector de 18,5 hectáreas, con 195 hogares contabilizados.

De no mediar inconvenientes, solamente quedarían pendientes 10 hectáreas para la próxima semana, donde se espera terminar el proceso de desalojo.

Cabe recordar que en el mes pasado ya se desalojó gran parte del sector del cerro Centinela, con la demolición de casi la totalidad de estructuras levantadas por los ocupantes de la toma.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada