Se retoma desalojo de megatoma de San Antonio: Buscan retirar del terreno a 526 personas

Este lunes se retomará el desalojo de la megatoma de San Antonio, con la salida del sector de otras 526 personas.

Según explicó el delegado Manuel Millones, el operativo de esta semana corresponde a un sector de 18,5 hectáreas, con 195 hogares contabilizados.

De no mediar inconvenientes, solamente quedarían pendientes 10 hectáreas para la próxima semana, donde se espera terminar el proceso de desalojo.

Cabe recordar que en el mes pasado ya se desalojó gran parte del sector del cerro Centinela, con la demolición de casi la totalidad de estructuras levantadas por los ocupantes de la toma.