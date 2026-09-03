Vozinha: "Voy a trabajar duro para quedarme mucho tiempo"

Vozinha, arquero de Colo Colo y la gran contratación del mercado chileno tras el Mundial 2026, conversó en extenso con el extenista Fernando González y repasó cómo ha sido su vida desde que llegó a Chile para jugar en el "Cacique".

El guardameta comentó que se instaló recientemente en una casa luego pasar las primeras semanas en un hotel de la capital: "Justo me mudé ayer (miércoles)".

Vozinha indicó que es reconocido en la calle, lo que "es muy lindo, aunque a veces es bastante intenso. Es un país muy apasionado y a veces no alcanzo a atender a todo el mundo".

"Pido disculpas si alguna vez no logro saludar a alguien; siempre trato de darme el tiempo, pero también necesito cuidar mi vida personal. Habrá más oportunidades para compartir", expuso.

"Siempre fui una persona muy cercana a la gente, de andar en la calle tanto en Cabo Verde como en todos lados, pero aquí la exposición cambió drásticamente. Me gustaría tener un poco más de espacio personal, aunque sé que en un club así es complicado", sumó.

En esa línea, el golero contó que "en Cabo Verde o en Portugal la gente se acercaba a pedir una foto o conversar, pero no con este nivel de locura. Ha cambiado muchísimo. En Portugal estaba en una ciudad más pequeña y tranquila. Es verdad que ya no puedo salir a la calle con normalidad. Tengo que planificar bien los horarios y lugares a los que voy".

Respecto a la interna familiar al decidir firmar con Colo Colo, Vozinha relató: "Mi papá es psicólogo, entonces siempre sabe cómo asimilar y equilibrar las cosas, pero mi mamá no quería que viniera a Chile".

"Hasta el último día me decía que tenía un mal presentimiento y que era mejor quedarme cerca. Pero yo he jugado casi toda mi vida lejos de casa, así que fue una decisión sensata y, una vez que llegué aquí, todo se tranquilizó", sumó.

"Siempre que tengo un nuevo desafío me gusta pensar mucho, filtrar y analizar todo lo que implica en el presente y en el futuro. Pero cuando tomo la decisión, ya no hay vuelta atrás. Pienso que tomé la mejor decisión posible porque llegué a un club gigante, con mucha historia y que va a salir campeón si seguimos trabajando con esta misma sintonía. La grandeza del club fue lo que más pesó en mi decisión", añadió.

La bienvenida del equipo y el futuro en los albos

Junto con agradecer el gran recibimiento de los hinchas, tanto en el aeropuerto como en el Estadio Monumental, el caboverdiano también destacó la acogida que le dio el plantel: "Quedé muy sorprendido desde el primer minuto. Me recibieron de una forma extraordinaria y me hicieron sentir como en casa enseguida. Eso me ayudó muchísimo a integrarme y a sentirme parte del equipo y de la familia".

"Intento disfrutar dentro de la cancha con mucha responsabilidad. Sé que el trabajo diario siempre da sus frutos. Es muy gratificante ver que la gente está contigo y te demuestra su aprecio. La mejor manera que tengo de retribuir todo ese cariño a los hinchas es matarme trabajando todos los días y dar lo mejor de mí por el club", expuso.

Josimar Dias evidenció su motivación de "trabajar duro para quedarme mucho tiempo. Lo primordial es enfocarse en el día a día, demostrar mi nivel y estar a disposición para cuando el entrenador decida ponerme. Me considero un profesional muy disciplinado y trabajador".

Vozinha además dijo que puede considerarse la actualidad como el mejor momento de su carrera: "Se puede decir que sí, sobre todo después de haber jugado un Mundial, que era el sueño de mi vida y de todos mis compatriotas. Es la competencia máxima para un futbolista. Tuve un período largo de vacaciones, pero día a día me siento mejor y sé que voy a seguir rindiendo al máximo".

"Seguir aprendiendo y mejorando. A mi edad es difícil cambiar drásticamente ciertas cosas técnicas, pero lo más importante para mí es el ejemplo que puedo transmitirle a los jóvenes: demostrarles que con esfuerzo se pueden alcanzar metas grandes en cualquier ámbito de la vida", agregó respecto a su motivación para continuar compitiendo a los 40 años.

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