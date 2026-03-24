Yastin Cuevas y su presente en Colo Colo: Me siento preparado para las oportunidades que vengan

Una de las figuras jóvenes que ha asomado con fuerza en Colo Colo es Yastin Cuevas, quien este martes asoma como titular en el once de Fernando Ortiz para visitar a Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

"Me he sentido bien, muy bien, gracias a Dios", dijo en diálogo con Cooperativa Deportes.

El futbolista también destacó el respaldo que ha sentido dentro del camarín albo: "La confianza que me ha entregado el cuerpo técnico y mis compañeros siempre ha sido buena", afirmó.

Cuevas, quien ya suma tiempo trabajando junto al plantel estelar, descartó que el proceso de integración sea algo nuevo para él. "Me he ido adaptando bien, ya llevo harto tiempo, así que me siento muy bien", explicó el juvenil.

Finalmente, de cara a los próximos desafíos del "Cacique" y la posibilidad de tener mayor protagonismo en cancha, el jugador se mostró con máxima disposición: "Me siento preparado para las oportunidades que vengan".

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará este martes desde las 20:30 a Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

El partido se jugará en el Estadio "Ester Roa" y tú lo podrás seguir en las ondas de Cooperativa Deportes y a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl