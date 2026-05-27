Crystal Palace hizo historia y levantó la Conference League tras vencer a Rayo Vallecano
El equipo inglés se quedó con el torneo internacional.
El equipo inglés se quedó con el torneo internacional.
Crystal Palace tocó la gloria continental al vencer a Rayo Vallecano en la final de la Conference League, en una jornada histórica para el club inglés, que celebró uno de los triunfos más importantes de su historia con el gol de Jean-Philippe Mateta.
El equipo inglés encontró la diferencia en el segundo tiempo, cuando Jean-Philippe Mateta apareció en el área para marcar el único gol del partido a los 51 minutos, tras una acción iniciada por Adam Wharton, quien terminó registrado como asistente.
La final tuvo un primer tiempo cerrado, con pocas ocasiones claras y bastante tensión, pero Crystal Palace tomó mayor control tras el descanso y aprovechó su mejor momento para golpear a un Rayo Vallecano que buscó reaccionar con cambios ofensivos.
El cuadro español movió la banca con los ingresos de Pedro Díaz, Nobel Mendy, Sergio Camello, Alfonso Espino e Ilias Akhomach, aunque no logró quebrar la resistencia inglesa en los minutos finales.
Con el pitazo final, Crystal Palace celebró una consagración histórica en Europa y levantó un trofeo que marca un antes y un después para el club, que encontró en Mateta al protagonista decisivo de una noche inolvidable.
1': Crystal Palace movió la pelota y comenzó la final en el Red Bull Arena Leipzig.
10': El equipo inglés tuvo sus primeros avisos con remates bloqueados de Yéremy Pino e Ismaila Sarr.
20': Pathé Ciss recibió amarilla en Rayo Vallecano por una falta sobre Yéremy Pino.
23': Isi Palazón también fue amonestado en el cuadro español.
42': Adam Wharton vio amarilla en Crystal Palace tras una infracción sobre Óscar Valentín.
45+5': El primer tiempo terminó 0-0, con Rayo Vallecano arriba en la posesión y Palace más directo en sus ataques.
48': Unai López recibió amarilla al inicio del complemento.
51': Jean-Philippe Mateta marcó el 1-0 para Crystal Palace tras asistencia de Adam Wharton.
56': Yéremy Pino remeció el poste con un tiro libre y Chadi Riad tuvo una ocasión clara en la misma secuencia.
57': Augusto Batalla volvió a sostener a Rayo Vallecano con una gran atajada ante Mateta.
62' a 77': Rayo movió la banca con Pedro Díaz, Nobel Mendy, Sergio Camello, Alfonso Espino e Ilias Akhomach.
88' a 90+5': El equipo español cargó en busca del empate, pero sus intentos no encontraron portería.
90+6': El árbitro pitó el final y Crystal Palace celebró el título de la Conference League.