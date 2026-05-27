Crystal Palace hizo historia y levantó la Conference League tras vencer a Rayo Vallecano

Crystal Palace tocó la gloria continental al vencer a Rayo Vallecano en la final de la Conference League, en una jornada histórica para el club inglés, que celebró uno de los triunfos más importantes de su historia con el gol de Jean-Philippe Mateta.

El equipo inglés encontró la diferencia en el segundo tiempo, cuando Jean-Philippe Mateta apareció en el área para marcar el único gol del partido a los 51 minutos, tras una acción iniciada por Adam Wharton, quien terminó registrado como asistente.

La final tuvo un primer tiempo cerrado, con pocas ocasiones claras y bastante tensión, pero Crystal Palace tomó mayor control tras el descanso y aprovechó su mejor momento para golpear a un Rayo Vallecano que buscó reaccionar con cambios ofensivos.

El cuadro español movió la banca con los ingresos de Pedro Díaz, Nobel Mendy, Sergio Camello, Alfonso Espino e Ilias Akhomach, aunque no logró quebrar la resistencia inglesa en los minutos finales.

Con el pitazo final, Crystal Palace celebró una consagración histórica en Europa y levantó un trofeo que marca un antes y un después para el club, que encontró en Mateta al protagonista decisivo de una noche inolvidable.

Formaciones: Crystal Palace vs Rayo Vallecano Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano | Finalizado Crystal Palace 3-4-2-1 1 Dean Henderson 23 Jaydee Canvot 5 Maxence Lacroix 34 Chadi Riad TA 82' 2 Daniel Muñoz 20 Adam Wharton TA 42' Asist. 51' 18 Daichi Kamada 3 Tyrick Mitchell 7 Ismaila Sarr 10 Yéremy Pino TA 74' ↓ 80' ⚽ 14 Jean-Philippe Mateta Gol 51' ↓ 76' Cambios de Crystal Palace ↑ Jørgen Strand Larsen por Jean-Philippe Mateta, 76' ↑ Evann Guessand por Yéremy Pino, 80' Rayo Vallecano 4-2-3-1 9 Alexandre Alemão 18 Álvaro García TA 62' ↓ 70' 7 Isi Palazón TA 23' ↓ 77' 19 Jorge de Frutos ↓ 70' 17 Unai López TA 48' ↓ 62' 23 Óscar Valentín ↓ 63' 3 Pep Chavarría 6 Pathé Ciss TA 20' 24 Florian Lejeune 2 Andrei Rațiu 13 Augusto Batalla Cambios de Rayo Vallecano ↑ Pedro Díaz por Unai López, 62' ↑ Nobel Mendy por Óscar Valentín, 63' TA 85' ↑ Sergio Camello por Jorge de Frutos, 70' ↑ Alfonso Espino por Álvaro García, 70' TA 90+2' ↑ Ilias Akhomach por Isi Palazón, 77' Simbología ⚽ Gol Tarjeta amarilla ↓ Sustituido

Final Conference League Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano Finalizado en el Red Bull Arena Leipzig Gol Mateta 51' Asistencia Adam Wharton Asistencia 39.176 Así se movió la final 20' Pathé Ciss recibió la primera amarilla de Rayo Vallecano tras una falta sobre Yéremy Pino. 23' Isi Palazón también fue amonestado en el cuadro español. 42' Adam Wharton vio amarilla en el cierre de un primer tiempo trabado, que terminó 0-0. 48' Unai López fue amonestado apenas iniciado el complemento. 51' Gol de Crystal Palace: Jean-Philippe Mateta empujó de zurda tras asistencia de Adam Wharton y marcó el 1-0 que terminó valiendo el título. 56' Yéremy Pino estrelló un tiro libre en el poste y en la misma secuencia Chadi Riad tuvo una ocasión clara. 57' Augusto Batalla sostuvo a Rayo con una gran tapada ante un nuevo intento de Mateta. 62' a 77' Rayo Vallecano movió la banca con Pedro Díaz, Nobel Mendy, Sergio Camello, Alfonso Espino e Ilias Akhomach para buscar el empate. 82' Chadi Riad fue amonestado, pero también tuvo cierres importantes en los minutos finales. 88' a 90+5' Rayo Vallecano cargó hasta el final, con intentos de Florian Lejeune, Pedro Díaz y Alexandre Zurawski que no encontraron el arco. 90+6' Final: Crystal Palace resistió y celebró una consagración histórica por 1-0. Datos del partido Posesión final Crystal Palace 42% - 58% Rayo Vallecano Gol del título Jean-Philippe Mateta, 51' Asistencia Adam Wharton Asistencia al estadio 39.176 espectadores

Final Conference League Línea de tiempo: Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano 20' Pathé Ciss recibió amarilla por falta sobre Yéremy Pino. 23' Isi Palazón fue amonestado en Rayo Vallecano. 42' Adam Wharton vio amarilla en el cierre del primer tiempo. 48' Unai López fue amonestado apenas iniciado el complemento. 51' Gol de Crystal Palace: Jean-Philippe Mateta anotó de zurda tras asistencia de Adam Wharton. 56' Yéremy Pino remató un tiro libre al poste y luego Chadi Riad tuvo una ocasión clara. 57' Augusto Batalla evitó otro gol con una gran atajada ante Mateta. 62' a 80' Rayo Vallecano movió la banca, mientras Crystal Palace refrescó el ataque con Jørgen Strand Larsen y Evann Guessand. 90+6' Final: Crystal Palace resistió la presión final y conquistó la Conference League.

Ficha express Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano Finalizado | Conference League Resultado Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano Estadio Red Bull Arena Leipzig Asistencia 39.176 espectadores Posesión final Crystal Palace 42% - 58% Rayo Vallecano Gol Jean-Philippe Mateta, 51' Asistencia Adam Wharton Figura Jean-Philippe Mateta

Minuto a minuto resumido 1': Crystal Palace movió la pelota y comenzó la final en el Red Bull Arena Leipzig. 10': El equipo inglés tuvo sus primeros avisos con remates bloqueados de Yéremy Pino e Ismaila Sarr. 20': Pathé Ciss recibió amarilla en Rayo Vallecano por una falta sobre Yéremy Pino. 23': Isi Palazón también fue amonestado en el cuadro español. 42': Adam Wharton vio amarilla en Crystal Palace tras una infracción sobre Óscar Valentín. 45+5': El primer tiempo terminó 0-0, con Rayo Vallecano arriba en la posesión y Palace más directo en sus ataques. 48': Unai López recibió amarilla al inicio del complemento. 51': Jean-Philippe Mateta marcó el 1-0 para Crystal Palace tras asistencia de Adam Wharton. 56': Yéremy Pino remeció el poste con un tiro libre y Chadi Riad tuvo una ocasión clara en la misma secuencia. 57': Augusto Batalla volvió a sostener a Rayo Vallecano con una gran atajada ante Mateta. 62' a 77': Rayo movió la banca con Pedro Díaz, Nobel Mendy, Sergio Camello, Alfonso Espino e Ilias Akhomach. 88' a 90+5': El equipo español cargó en busca del empate, pero sus intentos no encontraron portería. 90+6': El árbitro pitó el final y Crystal Palace celebró el título de la Conference League.