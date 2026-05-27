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Tópicos: Deportes | Fútbol | Conference League

Crystal Palace hizo historia y levantó la Conference League tras vencer a Rayo Vallecano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo inglés se quedó con el torneo internacional.

Crystal Palace hizo historia y levantó la Conference League tras vencer a Rayo Vallecano
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Crystal Palace tocó la gloria continental al vencer a Rayo Vallecano en la final de la Conference League, en una jornada histórica para el club inglés, que celebró uno de los triunfos más importantes de su historia con el gol de Jean-Philippe Mateta.

El equipo inglés encontró la diferencia en el segundo tiempo, cuando Jean-Philippe Mateta apareció en el área para marcar el único gol del partido a los 51 minutos, tras una acción iniciada por Adam Wharton, quien terminó registrado como asistente.

La final tuvo un primer tiempo cerrado, con pocas ocasiones claras y bastante tensión, pero Crystal Palace tomó mayor control tras el descanso y aprovechó su mejor momento para golpear a un Rayo Vallecano que buscó reaccionar con cambios ofensivos.

El cuadro español movió la banca con los ingresos de Pedro Díaz, Nobel Mendy, Sergio Camello, Alfonso Espino e Ilias Akhomach, aunque no logró quebrar la resistencia inglesa en los minutos finales.

Con el pitazo final, Crystal Palace celebró una consagración histórica en Europa y levantó un trofeo que marca un antes y un después para el club, que encontró en Mateta al protagonista decisivo de una noche inolvidable.

Formaciones: Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano | Finalizado
Crystal Palace 3-4-2-1
1 Dean Henderson
23 Jaydee Canvot
5 Maxence Lacroix
34 Chadi Riad TA 82'
2 Daniel Muñoz
20 Adam Wharton TA 42' Asist. 51'
18 Daichi Kamada
3 Tyrick Mitchell
7 Ismaila Sarr
10 Yéremy Pino TA 74' ↓ 80'
14 Jean-Philippe Mateta Gol 51' ↓ 76'
Cambios de Crystal Palace
Jørgen Strand Larsen por Jean-Philippe Mateta, 76'
Evann Guessand por Yéremy Pino, 80'
Rayo Vallecano 4-2-3-1
9 Alexandre Alemão
18 Álvaro García TA 62' ↓ 70'
7 Isi Palazón TA 23' ↓ 77'
19 Jorge de Frutos ↓ 70'
17 Unai López TA 48' ↓ 62'
23 Óscar Valentín ↓ 63'
3 Pep Chavarría
6 Pathé Ciss TA 20'
24 Florian Lejeune
2 Andrei Rațiu
13 Augusto Batalla
Cambios de Rayo Vallecano
Pedro Díaz por Unai López, 62'
Nobel Mendy por Óscar Valentín, 63' TA 85'
Sergio Camello por Jorge de Frutos, 70'
Alfonso Espino por Álvaro García, 70' TA 90+2'
Ilias Akhomach por Isi Palazón, 77'
Simbología
⚽ Gol Tarjeta amarilla Sustituido
Final Conference League
Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano
Finalizado en el Red Bull Arena Leipzig
Gol
Mateta 51'
Asistencia
Adam Wharton
Asistencia
39.176

Así se movió la final

20'
Pathé Ciss recibió la primera amarilla de Rayo Vallecano tras una falta sobre Yéremy Pino.
23'
Isi Palazón también fue amonestado en el cuadro español.
42'
Adam Wharton vio amarilla en el cierre de un primer tiempo trabado, que terminó 0-0.
48'
Unai López fue amonestado apenas iniciado el complemento.
51'
Gol de Crystal Palace: Jean-Philippe Mateta empujó de zurda tras asistencia de Adam Wharton y marcó el 1-0 que terminó valiendo el título.
56'
Yéremy Pino estrelló un tiro libre en el poste y en la misma secuencia Chadi Riad tuvo una ocasión clara.
57'
Augusto Batalla sostuvo a Rayo con una gran tapada ante un nuevo intento de Mateta.
62' a 77'
Rayo Vallecano movió la banca con Pedro Díaz, Nobel Mendy, Sergio Camello, Alfonso Espino e Ilias Akhomach para buscar el empate.
82'
Chadi Riad fue amonestado, pero también tuvo cierres importantes en los minutos finales.
88' a 90+5'
Rayo Vallecano cargó hasta el final, con intentos de Florian Lejeune, Pedro Díaz y Alexandre Zurawski que no encontraron el arco.
90+6'
Final: Crystal Palace resistió y celebró una consagración histórica por 1-0.

Datos del partido

Posesión final
Crystal Palace 42% - 58% Rayo Vallecano
Gol del título
Jean-Philippe Mateta, 51'
Asistencia
Adam Wharton
Asistencia al estadio
39.176 espectadores
Final Conference League
Línea de tiempo: Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano
20'
Pathé Ciss recibió amarilla por falta sobre Yéremy Pino.
23'
Isi Palazón fue amonestado en Rayo Vallecano.
42'
Adam Wharton vio amarilla en el cierre del primer tiempo.
48'
Unai López fue amonestado apenas iniciado el complemento.
51'
Gol de Crystal Palace: Jean-Philippe Mateta anotó de zurda tras asistencia de Adam Wharton.
56'
Yéremy Pino remató un tiro libre al poste y luego Chadi Riad tuvo una ocasión clara.
57'
Augusto Batalla evitó otro gol con una gran atajada ante Mateta.
62' a 80'
Rayo Vallecano movió la banca, mientras Crystal Palace refrescó el ataque con Jørgen Strand Larsen y Evann Guessand.
90+6'
Final: Crystal Palace resistió la presión final y conquistó la Conference League.
Ficha express
Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano
Finalizado | Conference League
Resultado
Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano
Estadio
Red Bull Arena Leipzig
Asistencia
39.176 espectadores
Posesión final
Crystal Palace 42% - 58% Rayo Vallecano
Gol
Jean-Philippe Mateta, 51'
Asistencia
Adam Wharton
Figura
Jean-Philippe Mateta

Minuto a minuto resumido

1': Crystal Palace movió la pelota y comenzó la final en el Red Bull Arena Leipzig.

10': El equipo inglés tuvo sus primeros avisos con remates bloqueados de Yéremy Pino e Ismaila Sarr.

20': Pathé Ciss recibió amarilla en Rayo Vallecano por una falta sobre Yéremy Pino.

23': Isi Palazón también fue amonestado en el cuadro español.

42': Adam Wharton vio amarilla en Crystal Palace tras una infracción sobre Óscar Valentín.

45+5': El primer tiempo terminó 0-0, con Rayo Vallecano arriba en la posesión y Palace más directo en sus ataques.

48': Unai López recibió amarilla al inicio del complemento.

51': Jean-Philippe Mateta marcó el 1-0 para Crystal Palace tras asistencia de Adam Wharton.

56': Yéremy Pino remeció el poste con un tiro libre y Chadi Riad tuvo una ocasión clara en la misma secuencia.

57': Augusto Batalla volvió a sostener a Rayo Vallecano con una gran atajada ante Mateta.

62' a 77': Rayo movió la banca con Pedro Díaz, Nobel Mendy, Sergio Camello, Alfonso Espino e Ilias Akhomach.

88' a 90+5': El equipo español cargó en busca del empate, pero sus intentos no encontraron portería.

90+6': El árbitro pitó el final y Crystal Palace celebró el título de la Conference League.

Crónica + datos

Crystal Palace tocó la gloria europea ante Rayo Vallecano

Crystal Palace conquistó la Conference League con un triunfo por 1-0 sobre Rayo Vallecano, en una final cerrada que se resolvió en el segundo tiempo gracias a la aparición de Jean-Philippe Mateta.

El delantero marcó a los 51 minutos tras asistencia de Adam Wharton, en la acción que terminó definiendo el título. Rayo tuvo más posesión durante la noche y buscó el empate hasta el cierre, pero Palace resistió con orden y buenos despejes en su área.

El tramo más intenso llegó después del gol: Yéremy Pino estrelló un tiro libre en el poste, Augusto Batalla evitó el segundo ante Mateta y el equipo español cargó en los minutos finales sin poder cambiar la historia.

Datos clave

Resultado
Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano
Gol
Jean-Philippe Mateta, 51'
Asistencia
Adam Wharton
Posesión
Crystal Palace 42% - 58% Rayo Vallecano
Asistencia
39.176 espectadores
Estadio
Red Bull Arena Leipzig

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