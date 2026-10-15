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Tópicos: Deportes | Fútbol | Conference League

Escándalo: Hinchas de Hajduk Split gritaron consignas nazi contra Ajax

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro neerlandés tiene fuertes vínculos con el judaísmo.

Escándalo: Hinchas de Hajduk Split gritaron consignas nazi contra Ajax
 EFE
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Una repudiable situación ocurrió este jueves antes del partido entre Hadjuk Split y Ajax en la Conference League, ya que hinchas del equipo croata dedicaron gritos nazistas y antisemitas al cuadro neerlandés, que tiene fuertes vínculos con el judaísmo.

Los medios croatas difundieron imágenes de los fanáticos croatas gritando "aplasten a los judíos,levántate, Adolf" y "Auschwitz, Auschwitz", mientras seguían un vehículo que llevaba en el techo un ataúd con el nombre de Ajax.

Debido a esta controversial "procesión", la policía croata realizará una investigación contra los organizadores de este lamentable acto.

Estos incidentes marcaron la previa del partido, el primero para Hadjuk Split como local a nivel europeo en 16 años.

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