Escándalo: Hinchas de Hajduk Split gritaron consignas nazi contra Ajax

Una repudiable situación ocurrió este jueves antes del partido entre Hadjuk Split y Ajax en la Conference League, ya que hinchas del equipo croata dedicaron gritos nazistas y antisemitas al cuadro neerlandés, que tiene fuertes vínculos con el judaísmo.

Los medios croatas difundieron imágenes de los fanáticos croatas gritando "aplasten a los judíos,levántate, Adolf" y "Auschwitz, Auschwitz", mientras seguían un vehículo que llevaba en el techo un ataúd con el nombre de Ajax.

Debido a esta controversial "procesión", la policía croata realizará una investigación contra los organizadores de este lamentable acto.

Estos incidentes marcaron la previa del partido, el primero para Hadjuk Split como local a nivel europeo en 16 años.