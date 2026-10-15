Escándalo: Hinchas de Hajduk Split gritaron consignas nazi contra Ajax
El cuadro neerlandés tiene fuertes vínculos con el judaísmo.
El cuadro neerlandés tiene fuertes vínculos con el judaísmo.
Una repudiable situación ocurrió este jueves antes del partido entre Hadjuk Split y Ajax en la Conference League, ya que hinchas del equipo croata dedicaron gritos nazistas y antisemitas al cuadro neerlandés, que tiene fuertes vínculos con el judaísmo.
Los medios croatas difundieron imágenes de los fanáticos croatas gritando "aplasten a los judíos,levántate, Adolf" y "Auschwitz, Auschwitz", mientras seguían un vehículo que llevaba en el techo un ataúd con el nombre de Ajax.
Debido a esta controversial "procesión", la policía croata realizará una investigación contra los organizadores de este lamentable acto.
Estos incidentes marcaron la previa del partido, el primero para Hadjuk Split como local a nivel europeo en 16 años.