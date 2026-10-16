Pellegrini y la banca de La Roja: Es importante que Nicolás Córdova siga haciendo su trabajo

El brillante momento que vive Real Betis de Manuel Pellegrini en la liga española y en competiciones europeas reactivó con fuerza el histórico deseo de los hinchas y el medio criollo por ver al "Ingeniero" en la banca de la selección chilena.

Sin embargo, los tiempos no calzan con las urgencias de Quilín: el contrato del DT con el elenco andaluz se extiende formalmente hasta mediados de 2027, lo que deja a La Roja bajo el interinato de Nicolás Córdova de cara a los próximos desafíos competitivos.

Frente a este escenario, fue el propio estratega nacional quien salió al paso de los rumores y le entregó un inesperado espaldarazo a Córdova para proyectar su continuidad.

"Es importante que Nicolás, que está ahí, siga haciendo su trabajo como lo está haciendo hasta ahora", manifestó de forma tajante el otrora timonel de Manchester City y Real Madrid.

En esa misma línea, Pellegrini admitió que se mantiene al tanto de lo que ocurre con el representativo patrio: "La verdad es que en el receso y permanentemente estoy viendo los partidos de todos, no solamente de la selección chilena, también sigo la liga inglesa y la española. Esta profesión significa dedicar muchas horas fuera del campo para progresar, observando las características de todos".

Pese a este seguimiento a distancia, el técnico nacional prefirió no profundizar en un juicio táctico sobre el momento de La Roja: "No tengo la información en estos momentos para dar un detalle puntual de cómo los veo, porque no estoy metido en todos los partidos ni en el día a día de los entrenamientos", cerró con prudencia.