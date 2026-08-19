[VIDEO] Lluvia de billetes: El insólito festejo del presidente de club albanés en la Conference League

Una extravagante e insólita celebración se vivió en el fútbol europeo luego de que el presidente de Dinamo City de Tirana, Albania, Adrian Bardhi, sorprendió a todo su plantel al ingresar al camarín con una bolsa repleta de dinero en efectivo y lanzar billetes al aire para premiar a sus jugadores tras avanzar en la Conference League.

El particular festejo se dio luego de que el conjunto albanés (históricamente conocido como Dinamo Tirana) goleara por 4-0 a FK Auda, de Letonia, cerrando la llave con un contundente 4-1 global que desató la euforia institucional.

En medio de los cánticos de los futbolistas, el dirigente irrumpió en el vestuario y comenzó a arrojar fajos de dinero sobre el plantel y cuerpo técnico, registro que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales por la particular forma de pagar los premios.

Pero el desembolso no se detendría ahí. La dirigencia del club ya prometió una recompensa aún mayor si el equipo logra superar la última eliminatoria y meterse de lleno en la Fase de Liga del torneo continental.

Para conseguir esa histórica clasificación, Dinamo City deberá enfrentar en la ronda de playoffs a Pafos, de Chipre, en una serie de ida y vuelta que comenzará este jueves en Albania y se definirá la próxima semana.