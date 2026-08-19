Ejército israelí reconoció ataque que en 2024 mató a la niña Hind Rajab

El Ejército de Israel anunció que ha abierto una investigación penal por los disparos de militares hebreos en Gaza, que en enero de 2024 mataron a la niña Hind Rajab, y reconoció formalmente que sus uniformados perpetraron el ataque contra el vehículo en que viajaba la menor.

"Las conclusiones de la investigación indican que las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) dispararon contra un vehículo que se acercaba a ellas", recoge un informe oficial éste y otros cuatro ataques que trascendieron internacionalmente y que identifica el auto como el de los familiares de la niña de cinco años, los Hamada.

Previamente, el Ejército había afirmado que, según sus primeras investigaciones, no había tropas en la zona del ataque contra la niña y su familia.

A raíz de un reporte elaborado por el Mecanismo de Investigación y Evaluación del Estado Mayor (FFAM) de Israel, el informe explica que la Fiscalía Militar ordenó abrir una investigación penal a la luz de estos hallazgos, que llevará a cabo la División de Investigación Criminal de la Policía Militar.

La Fiscalía Militar tomó decisiones sobre otros cuatro ataques, entre ellos los bombardeos contra el convoy de World Central Kitchen (WCK, la ONG del chef español José Andrés) en abril de 2024 en el que murieron siete trabajadores. En este caso, desvela que la Fiscalía decidió no abrir una investigación penal ni tomar más medidas contra los involucrados más allá de las ya ejecutadas.

La historia de Hind Rajab llegó al cine con la producción "La voz de Hind Rajab", de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, quien presentó la película -que mezcla realidad y ficción- en el Festival de Venecia 2025.