Alejandro Domínguez fue acusado de recibir fondos recuperados del FIFAgate

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol y vicepresidente de la FIFA, enfrenta una denuncia ética por presuntamente haber recibido pagos provenientes de fondos recuperados tras el escándalo de corrupción que golpeó al fútbol mundial en 2015, según informó The New York Times.

De acuerdo con el medio estadounidense, la acusación fue presentada por un denunciante que aseguró tener conocimiento directo de los pagos. La denuncia apunta a que Domínguez y otro alto funcionario de la confederación sudamericana recibido, presuntamente, más de cinco millones de dólares vinculados a dineros recuperados después de las causas del denominado FIFAgate.

El reporte indicó que altos funcionarios de la FIFA conocen la denuncia desde hace más de un año, aunque el estado del procedimiento no está claro.

Conmebol declinó referirse al fondo del caso y señaló que no tenía conocimiento de una denuncia ética, mientras que la FIFA no respondió las consultas del medio y Domínguez tampoco contestó una solicitud de comentarios.

Según la publicación, los fondos investigados tienen relación con dinero recuperado desde cuentas que estuvieron bajo control de antiguos dirigentes de Conmebol involucrados en el escándalo de 2015. Documentos revisados por The New York Times aluden a acuerdos entre la confederación y la familia del fallecido expresidente Nicolás Leoz, que incluyeron la devolución de más de 50 millones de dólares desde cuentas en Paraguay y Suiza.

La información aparece en un momento sensible para la FIFA y para Domínguez, a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

El dirigente paraguayo asumió la presidencia de Conmebol en 2016, después de que la entidad quedara fuertemente golpeada por la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra sobornos y pagos ilegales en el fútbol internacional.