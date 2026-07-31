Conmebol inició consultas a sus asociaciones para analizar propuesta de la filial comercial de FIFA
La entidad sudamericana también señaló que solicitó información adicional sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise.
La entidad sudamericana también señaló que solicitó información adicional sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise.
La Conmebol informó que convocó una reunión de su Consejo e inició un proceso de consultas a las asociaciones miembro para analizar la propuesta de la FIFA de una filial comercial, FIFA Forward Entreprise (FFE), el proyecto con el que el presidente Gianni Infantino pretende abrir a inversión privada la explotación comercial de competiciones como la Copa del Mundo.
Sin emitir ninguna postura a favor o encontra, la entidad que rige el fútbol sudamericano también agregó que solicitó a la FIFA "información adicional" sobre este proyecto.
En su comunicado, la entidad que preside Alejandro Domínguez sotuvo que "su prioridad será siempre el fútbol: Sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo".
"Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia", agregó Conmebol.
Del mismo modo, la Confederación remarcó que "continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza".
Por último, Conmebol hizo un llamado "a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés".
Esta iniciativa de Infantino ya recibió el rechazo de tres confederaciones: La UEFA (Europa), Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y la AFC (Asia).