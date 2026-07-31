Conmebol inició consultas a sus asociaciones para analizar propuesta de la filial comercial de FIFA

La Conmebol informó que convocó una reunión de su Consejo e inició un proceso de consultas a las asociaciones miembro para analizar la propuesta de la FIFA de una filial comercial, FIFA Forward Entreprise (FFE), el proyecto con el que el presidente Gianni Infantino pretende abrir a inversión privada la explotación comercial de competiciones como la Copa del Mundo.

Sin emitir ninguna postura a favor o encontra, la entidad que rige el fútbol sudamericano también agregó que solicitó a la FIFA "información adicional" sobre este proyecto.

En su comunicado, la entidad que preside Alejandro Domínguez sotuvo que "su prioridad será siempre el fútbol: Sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo".

"Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia", agregó Conmebol.

Del mismo modo, la Confederación remarcó que "continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza".

Por último, Conmebol hizo un llamado "a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés".

Esta iniciativa de Infantino ya recibió el rechazo de tres confederaciones: La UEFA (Europa), Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y la AFC (Asia).