La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó oficialmente este martes que Estados Unidos será la sede de la Copa América 2028, ratificando la información que había adelantado su presidente, Alejandro Domínguez, sobre la elección del país norteamericano para recibir nuevamente el certamen.

"¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta", comunicó la organización a través de sus redes sociales.

De esta manera, Estados Unidos organizará por tercera vez la Copa América, luego de haber recibido la edición Centenario de 2016, en la que Chile se coronó campeón, y la de 2024, cuando Argentina conquistó el título tras derrotar a Colombia en la final.

La próxima edición del campeonato continental se disputará dos años después del Mundial de 2026, que tuvo como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá. La Conmebol todavía debe entregar detalles sobre las fechas, ciudades y estadios que albergarán la competencia.