La Copa América 2028 comenzó a tomar forma a falta de dos años para su realización, con la Conmebol adelantando a Estados Unidos como sede por segunda edición consecutiva.

Según la cadena brasileña O Globo, el presidente Alejandro Domínguez confirmó la decisión ante las Federaciones sudamericanas durante el consejo de la Conmebol realizado en Colombia el viernes 20 de noviembre recién pasado; instancia donde además se acordó por unanimidad apoyar la candidatura de Gianni Infantino a la reelección de la FIFA.

El referido medio añadió que es cuestión de tiempo para que Estados Unidos sea presentado de forma pública, quedando a la espera del anuncio oficial "próximamente".

De esta manera, la Copa América se celebrará en Estados Unidos por tercera vez en 12 años, sumando a la anterior edición 2024 el torneo especial Centenario 2016.

La determinación generó preocupación, pues en junio pasado Domínguez señaló que la Conmebol evalúa trasladar el torneo permanentemente a Estados Unidos, desterrando al torneo de su hogar en Sudamérica.

Otro elemento que se había adelantado a través de la prensa era el formato de la Copa América 2028, que subiría de 16 participantes (10 de Conmebol y seis invitados de Concacaf) a 20.

Todas estas materias quedarán zanjadas oficialmente en el Congreso Ordinario de la Conmebol a realizarse el 8 de abril de 2027 en Venezuela.