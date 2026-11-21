Domínguez adelantó que Estados Unidos repetirá como sede de la Copa América en 2028
Según el reporte desde Brasil, solo falta el anuncio público oficial.
Según el reporte desde Brasil, solo falta el anuncio público oficial.
La Copa América 2028 comenzó a tomar forma a falta de dos años para su realización, con la Conmebol adelantando a Estados Unidos como sede por segunda edición consecutiva.
Según la cadena brasileña O Globo, el presidente Alejandro Domínguez confirmó la decisión ante las Federaciones sudamericanas durante el consejo de la Conmebol realizado en Colombia el viernes 20 de noviembre recién pasado; instancia donde además se acordó por unanimidad apoyar la candidatura de Gianni Infantino a la reelección de la FIFA.
El referido medio añadió que es cuestión de tiempo para que Estados Unidos sea presentado de forma pública, quedando a la espera del anuncio oficial "próximamente".
De esta manera, la Copa América se celebrará en Estados Unidos por tercera vez en 12 años, sumando a la anterior edición 2024 el torneo especial Centenario 2016.
La determinación generó preocupación, pues en junio pasado Domínguez señaló que la Conmebol evalúa trasladar el torneo permanentemente a Estados Unidos, desterrando al torneo de su hogar en Sudamérica.
Otro elemento que se había adelantado a través de la prensa era el formato de la Copa América 2028, que subiría de 16 participantes (10 de Conmebol y seis invitados de Concacaf) a 20.
Todas estas materias quedarán zanjadas oficialmente en el Congreso Ordinario de la Conmebol a realizarse el 8 de abril de 2027 en Venezuela.