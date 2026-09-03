Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago14.1°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

ANFP dio a conocer la programación de los duelos de octavos de final de la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La mayoría de los duelos se disputarán entre el 22 y el 27 de septiembre.

ANFP dio a conocer la programación de los duelos de octavos de final de la Copa Chile
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La ANFP dio a conocer este jueves la programación de las llaves de octavos de final de la Copa Chile, que se disputará con duelos de ida y vuelta.

Los duelos de ida se disputarán entre el 22 y 24 de septiembre, mientras que la gran mayoría de los partidos de revancha serán entre el 25 y 27 del mismo mes.

Solo quedará pendiente para octubre un partido, el que disputarán Coquimbo Unido y Cobreloa en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

La Copa Chile 2026, a diferencia de ediciones anteriores, no entregará un cupo directo a la fase previa de la Copa Libertadores.

El ganador del título tendrá que enfrentar al tercero de la tabla de la Liga de Primera; el vencedor de este duelo definitorio se quedará con el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores, y el perdedor tendrá un pasaje a la Copa Sudamericana.

Revisa la programación de los octavos de final de la Copa Chile: 

Ida de octavos

Martes 22 de septiembre

  • Deportes Puerto Montt vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Chinquihue
  • Cobreloa vs. Coquimbo Unido. 20:30 horas. Estadio Zorros del Desierto
  • Audax Italiano vs. Colo Colo. 20:30 horas. Estadio por confirmar

Miércoles 23 de septiembre

  • Curicó Unido vs. Deportes Concepción. 18:00 horas. Estadio La Granja
  • Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones
  • Unión La Calera vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Jueves 24 de septiembre

  • O'Higgins vs. Deportes Santa Cruz. 18:00 horas. Estadio El Teniente
  • Everton vs. Universidad de Chile. 20:30 horas. Estadio Sausalito

Vuelta de octavos

Viernes 25 de septiembre

  • Colo Colo vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio por confirmar

Sábado 26 de septiembre

  • Universidad Católica vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Claro Arena
  • Ñublense vs. Puerto Montt. 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Domingo 27 de septiembre

  • Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique. 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"
  • Deportes Concepción vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Universidad de Chile vs. Everton. 17:30 horas. Estadio Nacional
  • Deportes Santa Cruz vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Miércoles 7 de octubre

  • Coquimbo Unido vs. Cobreloa. 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada