ANFP dio a conocer la programación de los duelos de octavos de final de la Copa Chile
La mayoría de los duelos se disputarán entre el 22 y el 27 de septiembre.
La mayoría de los duelos se disputarán entre el 22 y el 27 de septiembre.
La ANFP dio a conocer este jueves la programación de las llaves de octavos de final de la Copa Chile, que se disputará con duelos de ida y vuelta.
Los duelos de ida se disputarán entre el 22 y 24 de septiembre, mientras que la gran mayoría de los partidos de revancha serán entre el 25 y 27 del mismo mes.
Solo quedará pendiente para octubre un partido, el que disputarán Coquimbo Unido y Cobreloa en el "Francisco Sánchez Rumoroso".
La Copa Chile 2026, a diferencia de ediciones anteriores, no entregará un cupo directo a la fase previa de la Copa Libertadores.
El ganador del título tendrá que enfrentar al tercero de la tabla de la Liga de Primera; el vencedor de este duelo definitorio se quedará con el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores, y el perdedor tendrá un pasaje a la Copa Sudamericana.
Revisa la programación de los octavos de final de la Copa Chile:
Martes 22 de septiembre
Miércoles 23 de septiembre
Jueves 24 de septiembre
Viernes 25 de septiembre
Sábado 26 de septiembre
Domingo 27 de septiembre
Miércoles 7 de octubre