Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Antofagasta y Cobreloa serán los encargados de levantar el telón de la Copa Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El encuentro se disputará este viernes en el Estadio Calvo y Bascuñan.

Deportes Antofagasta y Cobreloa serán los encargados este viernes 30 de enero de levantar el telón de la Copa Chile 2026, con el duelo inaugural del torneo, a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Calvo y Bascuñán".

Los pumas se presentarán al encuentro sin disputar ningún amistoso en enero y con el anuncio de tres refuerzos para competir en la Liga del Ascenso y copas nacionales.

Por su parte, los loinos llegan al duelo tras disputar un partido amistoso ante Deportes Iquique, que terminó en igualdad 1-1. El cuadro de Calama sumó siete incorporaciones para esta temporada, el delantero Vicente Conelli fue el último anunciado.

El duelo, válido por el Grupo C del torneo, será arbitrado por Cristian Galaz.

Podrás seguir en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.

