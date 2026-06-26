Arbitro consignó escandalosa pelea rumbo a camarines en el Huachipato-Concepción

El informe arbitral del partido entre Deportes Concepción y Huachipato dejó un duro antecedente tras el caliente cierre del duelo por el Grupo H de la Copa Chile, que terminó con victoria 3-2 para el cuadro lila en el Estadio Huachipato.

El árbitro Nicolás Millas consignó que, una vez terminado el encuentro y mientras la cuaterna se encontraba en el túnel camino a camarines, los jugadores Jorge Henríquez, de Deportes Concepción, y Nicolás Vargas, de Huachipato, "se enfrascaron en una riña, agrediéndose mutuamente con golpes de puño".

El incidente se sumó a un cierre cargado de tensión, ya que a los 90'+5 fueron expulsados Fausto Grillo, de Deportes Concepción, por celebrar de manera provocativa el gol en la cara de un rival, y Claudio Sepúlveda, capitán acerero, por conducta violenta tras empujar a su adversario.

Además, el técnico de Deportes Concepción, Fernando Díaz, también fue expulsado a los 90 minutos por abandonar deliberadamente el área técnica para protestar contra los árbitros, en una jornada que terminó con varios antecedentes para el Tribunal de Disciplina.