El 49% de la comuna de Antofagasta estuvo sin suministro de agua potable este viernes tras una falla eléctrica externa en la línea Mejillones-Guardia Marina, operada por la empresa Engie, que paralizó la producción de la Planta Desaladora Norte.

La emergencia forzó la suspensión total de clases en los sectores afectados y, aunque la planta ya recuperó su suministro eléctrico a mediodía, la reposición del servicio de agua ha sido paulatina, extendiéndose hasta la madrugada de este sábado en el sector norte de la ciudad.

En tanto, las regiones de Antofagasta y Atacama se mantienen bajo vigilancia este fin de semana ante el pronóstico de un nuevo sistema frontal que traerá chubascos y posibles remociones de escombros en zonas aluvionales.

Senapred y la Gobernación Regional activaron planes de contingencia que incluyen el refuerzo de suministros básicos y un cambio clave en los protocolos de seguridad: ante el riesgo de aluvión, la instrucción oficial es evacuar hacia los costados de las quebradas y no hacia los cerros, para evitar quedar atrapados en el flujo de material.

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