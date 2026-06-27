Audax Italiano se metió en la pelea por avanzar en Copa Chile tras batir a Magallanes

Audax Italiano volvió a meterse en la lucha por clasificar a la segunda ronda de la Copa Chile gracias a un sufrido triunfo por 2-1 frente a Magallanes en el estadio Bicentenario de La Florida, en el marco de la cuarta fecha.

La oportunidad se presentaba ideal para los itálicos, ya que se medían contra los carabeleros que marchaban colistas y sin punto alguno en el grupo G.

Tan sólo le bastó un minuto a los verdes de La Florida para abrir el marcador cuando el portero Martín Riffo quedó corto al salir a tomar una pelota alta luego de un tiro de esquina, que fue conectado por un preciso golpe de cabeza de Enzo Ferrario.

El transitar del primer lapso tuvo un desarrollo de juego equilibrado, pero los errores de la Academia volvieron a hacerse presentes a los 40' cuando una salida desde el fondo fue interceptada por Bryan Soto, que habilitó ajustadamente al goleador Franco Troyansky que batió sin complicaciones al golero magallánico.

Los dirigidos de Miguel Ponce fueron en la búsqueda del descuento, pero el portero Pedro Garrido, el bloque defensivo audino o la propia impericia de Magallanes les privó de convertir de manera rápida.

Finalmente, tuvo que generarse una gran acción colectiva con una habilitación de gran factura de Bruno Liuzzi, que con un pase entre líneas encontró a Milton Alegre, que amagó a un rival y encontró el perfil izquierdo para decretar el 2-1. El cronómetro indicaba el minuto 80 de juego, y pese a que en el tramo final intentaron lograr la paridad, esta no llegó porque Audax defendió con todo.

El cierre tuvo como tema de preocupación un golpe en la cabeza de Oliver Rojas, lo que activó la tarjeta rosada y permitió un ingreso adicional a raíz de este protocolo médico e ingresó Federico Mateos.

Con el triunfo, los Tanos llegaron a seis puntos, se ubican en el segundo lugar, a cuatro del líder Deportes Santa Cruz, que igualó sin goles con Palestino; mientras Magallanes sigue sin sumar.