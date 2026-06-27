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La XXVI Marcha del Orgullo congregó este sábado a más de 100 mil personas en el centro de Santiago, en una jornada destinada a conmemorar los 35 años de trayectoria del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
El desfile, que se desplazó desde Plaza Baquedano hasta Plaza Los Héroes, destacó este año por ser encabezado por adultos mayores de la comunidad LGBTIQ+, con el fin de reivindicar la memoria histórica del activismo frente a décadas de criminalización y exclusión en Chile.
El foco de esta edición fue la visibilización de quienes impulsaron las primeras defensas de la diversidad sexual.
El evento concluyó con un acto cultural masivo donde la música y el arte sirvieron como plataforma para reafirmar el compromiso de las organizaciones con la visibilidad y el respeto mutuo en la sociedad chilena.