Audax Italiano sufrió para vencer a Magallanes y sellar su paso a octavos de Copa Chile

Audax Italiano consiguió una trabajada clasificación a los octavos de final de la Copa Chile tras derrotar por 0-1 a Magallanes en el Estadio Municipal de San Bernardo, en un encuentro donde debió esforzarse para asegurar su continuidad en el certamen.

El equipo dirigido por Patricio Graff saltó a la cancha con la obligación de sumar de a tres. Esto, luego de que en paralelo Palestino venciera por 3-2 al líder Deportes Santa Cruz en La Cisterna —con goles de Bryan Carrasco, Jonathan Benítez y Nelson Da Silva—, resultado que obligaba a los itálicos a ganar para no quedar eliminados.

Ante 406 espectadores, el primer tiempo ofreció un trámite discreto y con escasas aproximaciones de peligro. Sin embargo, en el complemento el cuadro de La Florida adelantó sus líneas consciente de la necesidad de romper el cero.

La apertura de la cuenta llegó a los 64 minutos de juego. Una habilitación profunda de Franco Troyansky encontró a Giovanni Chiaverano, quien envió un centro al área para Fabián Loyola. El remate de este último se desvió en el defensor "carabelero" Hans Salinas, descolocando al portero Joaquín Muñoz para marcar el único tanto del partido.

En el tramo final, Magallanes buscó el empate y generó aproximaciones que instalaron la incertidumbre en la zaga audina. No obstante, Audax Italiano resguardó su última línea y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final, asegurando su boleto a la ronda de los 16 mejores del torneo.