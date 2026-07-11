Inglaterra dio fin al sueño de Noruega y se instaló en las semifinales del Mundial

Inglaterra tuvo que batallar hasta el alargue para vencer a una combativa Noruega por 1-2 en el Hard Rock Stadium de Miami y, con un doblete de Jude Bellingham, se metió por cuarta vez en su historia dentro de las semifinales de un Mundial, quedando a la espera del ganador del cruce entre Argentina y Suiza.

El conjunto británico, que llegaba con una racha negativa en cuartos durante las últimas ediciones de la cita planetaria, enfrentó a un elenco nórdico que disputaba esta instancia por primera vez en su historia tras despachar a Brasil en la ronda anterior.

Replicando lo hecho ante la "Canarinha", Andreas Schjelderup (35') dio la sorpresa con un golazo para adelantar a los escandinavos. Sin embargo, los dirigidos por Thomas Tuchel reaccionaron antes del descanso con la aparición de Bellingham (45+2') tras asistencia de Anthony Gordon.

Llegado el complemento, el arbitro Clément Turpin anuló un gol de Torbjorn Heggem (55') para Noruega tras una infracción previa de Erling Haaland, advertida por el VAR. Minutos más tarde, los "vikingos" casi recuperan la ventaja con un cabezazo de Kristoffer Ajer que se estrelló en el horizontal (76').

Sin definición al alargue, Bellingham volvió a hacerse presente y capturó un rebote dentro del área (93') para la diferencia definitiva.

Con este doblete, se alzó como el primer mediocampista en la historia de su selección que supera la barrera de los cuatro goles en una misma cita e igualó los números de Harry Kane en la presente edición.

Inglaterra avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo y esperará al vencedor de la llave que disputarán Argentina y Suiza. Dicho cruce se jugará en la ciudad de Kansas City para determinar al último semifinalista.