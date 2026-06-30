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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Audax Italiano venció a Palestino por la Copa Chile con gol en el último minuto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Con esta victoria, la escuadra floridana sumó nueve unidades y acecha el primer lugar de la tabla de posiciones.

Audax Italiano venció a Palestino por la Copa Chile con gol en el último minuto
 ATON

Giovanni Chiaverano desató los festejos locales marcando el tanto definitivo cuando el cronómetro marcaba el tiempo suplementario.

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Audax Italiano derrotó este martes 3-2 a Palestino en el Estadio Bicentenario de La Florida por una nueva fecha del Grupo G de la Copa Chile.

El triunfo, sellado en el minuto 92 por Giovanni Chiaverano, sitúa a los itálicos a solo una unidad del líder, Deportes Santa Cruz (10), y deja al conjunto "árabe" en la tercera posición con 4 puntos, comprometiendo sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo.

El elenco visitante golpeó primero a los 5' gracias a una desatención defensiva. Gonzalo Tapia aprovechó el pivoteo de un compañero para ganarle la espalda a Martín Jiménez y rematar con un cachetazo y superar al portero Tomás Ahumada.

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Los baisanos tomaron la delantera rápidamente mediante una anotación de Gonzalo Tapia tras solo cinco minutos de juego. (FOTO: ATON)

No obstante, la paridad llegó a los 13 minutos tras un remate de Federico Mateos que contó con la fortuna de un desvío en Enzo Roco.

Apenas transcurridos 41 segundos del segundo tiempo, la visita volvió a ponerse arriba con un zapatazo de Albert Gómez.

El cuadro audino debió bregar hasta los 71 minutos para encontrar el empate, momento en que el portero Sebastián Pérez dejó un balón suelto y Diego Coelho solo tuvo que empujarla para el 2-2.

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Diego Coelho aprovechó una pifia del portero rival cerca del área chica para restablecer la paridad transitoria. (FOTO: ATON)

La definición llegó en la agonía del encuentro. Giovanni Chiaverano recibió con espacio en las cercanías del área grande y, tras acomodarse para su pierna más hábil, sacó un remate potente que sentenció el 3-2 definitivo a los 90+2 minutos.

Con este resultado, Magallanes quedó matemáticamente eliminado del grupo al no sumar puntos.

En la próxima fecha, Palestino se medirá ante la "Academia" el sábado a las 15:00 horas, mientras que Audax Italiano disputará el liderato del grupo frente a Deportes Santa Cruz el domingo a las 16:00 horas.

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