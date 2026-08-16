Cristiano Ronaldo: "Probablemente este será mi último año en el fútbol"

El astro portugués Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol al revelar la gran cercanía del fin de su legendaria carrera como profesional.

"Probablemente, este será mi último año en el fútbol. Quiero dejar un legado espectacular", señaló a la revista Vogue en el marco de su reciente matrimonio con Georgina Rodríguez.

La publicación indicó que el destacado jugador de 41 años pretende pasar más tiempo con su familia.

"Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", dijo el delantero portugués, en alusión a sus diversos negocios.

"También divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio", añadió "CR7".

Cristiano se encuentra actualmente en Arabia Saudita, donde tiene sus primeros días de entrenamiento con Al Nassr luego de disputar su sexto Mundial con Portugal, en el que llegó a octavos de final, sus vacaciones y su mencionada boda.