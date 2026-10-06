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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Charles Aránguiz quedó fuera del duelo frente a Antofagasta por Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante no fue citado para el partido de ida de los cuartos de final y será resguardado pensando en el choque del lunes frente a Ñublense por la Liga de Primera.

Charles Aránguiz quedó fuera del duelo frente a Antofagasta por Copa Chile
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El experimentado volante y referente de Universidad de Chile Charles Aránguiz quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Según informó Cooperativa Deportes, la decisión responde a una medida de precaución para resguardar su estado físico de cara al compromiso del lunes ante Ñublense por la Liga de Primera.

De esta manera, el cuerpo técnico optó por no arriesgar al mediocampista en el duelo frente al conjunto "puma", considerando la exigencia de la recta final del Campeonato Nacional.

La ausencia de Aránguiz abrirá espacio para el regreso de Tobías Reinhardt al mediocampo, donde se perfila para acompañar a Marcelo Díaz.

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