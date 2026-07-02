Colegio de Entrenadores denunció que DT de Audax dirigió en Copa Chile sin licencia Conmebol

El Colegio Profesional de Entrenadores de Fútbol de Chile emitió un comunicado para denunciar una eventual irregularidad en la banca de Audax Italiano, señalando que su director técnico, el argentino Ricardo Pablo Álvarez, no cuenta con la habilitación correspondiente para dirigir en el profesionalismo de nuestro país.

Según expuso la entidad gremial, Alvarez estuvo en la banca del cuadro de La Florida durante tres compromisos de la Copa Chile: dos frente a Palestino (el 23 y 30 de junio de 2026) y ante Magallanes (el 27 de junio de 2026).

El ente detalló que, tras revisar el registro público de la Confederación Sudamericana de Fútbol, se constató que el adiestrador trasandino no posee la Licencia Pro Conmebol, documento obligatorio para los técnicos extranjeros que cursaron sus estudios fuera de Chile.

El Colegio de Entrenadores recordó que la exigencia de esta credencial está explícitamente estipulada en las bases de los torneos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), específicamente en el artículo 52 de las bases de la Copa Chile.

Asimismo, advirtieron sobre las consecuencias deportivas que arriesga el club de Primera División de confirmarse la infracción, citando el artículo 54 del reglamento del torneo de Copa: "El incumplimiento de la obligación establecida en el presente artículo se sancionará con la pérdida de los puntos que hubiere obtenido el Club infractor en cada fecha en que se mantuviese la conducta penada, no otorgándose los referidos puntos al/a los Club/es rival/es", explicó.

Ante este escenario, el gremio liderado por los técnicos nacionales solicitó formalmente al ente rector del fútbol chileno que actúe de oficio y aplique el reglamento vigente.

"El Colegio de Entrenadores exige a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional el respeto de las Bases de competencia y la ejecución de las sanciones respectivas", sostuvieron en el escrito.

Finalmente, el organismo enfatizó la necesidad de resguardar la actividad: "Reafirmamos nuestra posición respecto a la importancia de que en el fútbol profesional chileno se cumpla con los reglamentos que acuerdan los clubes a principio de cada temporada. Esto, además, en respeto por los profesionales y las instituciones que desean el desarrollo del fútbol chileno".

De ser sancionado, el elenco de colonia perderá los nueve puntos conseguidos luego de haber vencido al cuadro árabe en ambos partidos (2-1 y 3-2) y al cuadro carabelero (2-1), quedando con las manos vacías.