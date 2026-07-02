Kast culminó gira por Uruguay con foco en inversión y defensa de la megarreforma

La gira presidencial de José Antonio Kast por Paraguay y Uruguay llegó a su fin este jueves en Montevideo.

El cierre de la visita estuvo marcado por un desayuno empresarial en que el foco principal fue atraer inversión extranjera hacia Chile, en un contexto de reformas internas y desafíos en seguridad.

Durante la exposición frente a representantes del sector privado uruguayo, Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna enfatizaron la lucha contra el crimen organizado y los detalles de la megarreforma de reconstrucción.

El respaldo de los gremios empresariales

A pesar del intenso debate parlamentario que enfrenta la reforma en el Congreso, los líderes gremiales que acompañaron la comitiva expresaron su apoyo a la iniciativa, destacando la necesidad de romper el inmovilismo económico.

"Creo que hay que arriesgar. Tenemos que urgentemente salir del statu quo y esto, por cierto, es un riesgo lo que está proponiendo el Gobierno, pero en lo personal estoy absolutamente convencido de la simplificación del sistema tributario de Chile, que es muy complejo", señaló Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional Agricultura (SNA).

Por su parte, Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), valoró la estrategia de posicionar al país en el extranjero a pesar de las negociaciones políticas internas.

"Hablar de Chile de forma positiva, decir que es un buen lugar para ir a invertir, más allá de las condiciones que están en negociación hoy en el Congreso, creo que es una buena técnica. Obviamente que cada inversionista después tendrá que evaluar. Chile sí es reconocido en el mundo como un país estable", afirmó la líder industrial.

Flexibilidad en la reforma

Ante las consultas sobre posibles modificaciones a la propuesta original, el Presidente Kast se refirió al trabajo de la mesa técnica liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El Mandatario sugirió que existe apertura para revisar puntos como la invariabilidad tributaria, siempre buscando otorgar certezas jurídicas a los inversores.