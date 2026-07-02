Gobierno anunció plan para crecer al 4% y generar 300 mil empleos

Tras la quinta caída consecutiva del Imacec, el Gobierno anunció un plan de reactivación liderado por los ministerios de Economía y Trabajo, que incluye la agilización de permisos para inversionistas y apoyo económico directo a las empresas a partir de julio.

Según afirman desde el Gobierno, el objetivo es avanzar en propuestas que eviten una posible recesión técnica de la economía chilena y hacer frente a la tasa de desempleo nacional que ya alcanza el 9,4%.

"Nosotros estamos trabajando en un plan económico que es integral, que pretende poner en movimiento la economía que ha estado más de 12 años sin crecer. La propuesta de este Gobierno es terminar creciendo a un 4% y generar 300 mil nuevos empleos", afirmó el secretario de Estado.

El Ejecutivo proyecta una expansión del 4% anual y la creación de 300 mil puestos de trabajo permanentes. (Foto: ATON)

En esta línea, explicó que, para lograr esos objetivos, existen "dos ejes fundamentales: el proyecto de reconstrucción, que trae crecimiento para Chile y que aborda el problema de desempleo que tenemos; (mientras que el) otro eje relevante es el tema de los permisos, (dado que) para abrir un local podemos constituir la empresa en un día, pero después los permisos la verdad es que se hacen eternos".

Subsidios a la contratación desde julio

Como medida inmediata para aliviar el "talón de Aquiles" del empleo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó el lanzamiento de una nueva línea de 5.000 subsidios que comenzará a operar a mediados del próximo mes.

Esta iniciativa busca incentivar la creación de nuevos puestos laborales mediante un cofinanciamiento estatal.

"Lo que hemos trabajado en concreto es que va a ser de aproximadamente el 50% de un ingreso mínimo, eso son más de 270 mil pesos por cuatro meses para la creación de nuevos empleos, y va a ser administrado por el Sence vía una plataforma única", detalló el titular de Trabajo.

A partir de julio se entregarán aportes de 270 mil pesos para incentivar nuevas incorporaciones mediante el Sence. (Foto: ATON)

"Esta línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador o trabajadora. Es un primer paso, porque estamos recabando más recursos con los gobiernos regionales", enfatizó Rau.

Llamado de urgencia desde la CPC

Frente a este complicado escenario económico y laboral, la Confederación por la Producción y el Comercio (CPC) manifestó su preocupación por la desaceleración que arrastra el país desde mediados del año pasado.

Según Susana Jiménez, líder de la CPC, estos indicadores "vuelve más urgente tomar decididas acciones para volver a redinamizar la economía. Nosotros hemos venido impulsando eso ya desde el año pasado con medidas concretas".

Representantes gremiales exigen urgencia en la tramitación del proyecto de reconstrucción para dinamizar la actividad durante el semestre. (Foto: ATON)

"Hay una urgencia de reactivar la economía y que eso permita vislumbrar que en el segundo semestre vamos a tener unas cifras económicas algo mejor", comentó la ingeniera comercial.