Colo Colo quiere sellar ante O'Higgins su clasificación a octavos en la Copa Chile

Colo Colo visita a O'Higgins este jueves en Rancagua, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en un duelo pendiente de la segunda fecha de la Copa Chile, un partido en donde los albos pueden sellar su clasificación anticipada a los octavos de final.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz lidera con campaña perfecta el Grupo E y si gana en Rancagua, llegará a 12 puntos, sacándole ocho de distancia a Unión Española y Recoleta, faltando solo dos jornadas por disputar.

Es decir, con una victoria, los albos asegurarán de forma matemática su clasificación a octavos y el liderato del Grupo E.

Para el partido, Ortiz rotará a varios jugadores, considerando que volverán a jugar el lunes 6 de julio ante Recoleta en el Monumental.

La formación probable para este jueves será con Gabriel Maureira; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Vicente Martínez; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant.

O'Higgins, por su lado, solo tiene dos positivos en el torneo y está obligado a conseguir un resultado positivo en casa para no complicar más aún sus opciones de avanzar.

El equipo de Lucas Bovaglio quiere revancha, tras la derrota sufrida la semana por 3-2 en el Estadio Monumental.

El duelo, que no tendrá VAR, será arbitrado por Franco Jiménez.

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