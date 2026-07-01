Colo Colo quiere sellar ante O'Higgins su clasificación a octavos en la Copa Chile
Los albos necesitan una victoria para asegurar matemáticamente su cupo en la siguiente ronda.
Los albos necesitan una victoria para asegurar matemáticamente su cupo en la siguiente ronda.
Colo Colo visita a O'Higgins este jueves en Rancagua, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en un duelo pendiente de la segunda fecha de la Copa Chile, un partido en donde los albos pueden sellar su clasificación anticipada a los octavos de final.
El equipo dirigido por Fernando Ortiz lidera con campaña perfecta el Grupo E y si gana en Rancagua, llegará a 12 puntos, sacándole ocho de distancia a Unión Española y Recoleta, faltando solo dos jornadas por disputar.
Es decir, con una victoria, los albos asegurarán de forma matemática su clasificación a octavos y el liderato del Grupo E.
Para el partido, Ortiz rotará a varios jugadores, considerando que volverán a jugar el lunes 6 de julio ante Recoleta en el Monumental.
La formación probable para este jueves será con Gabriel Maureira; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Vicente Martínez; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant.
O'Higgins, por su lado, solo tiene dos positivos en el torneo y está obligado a conseguir un resultado positivo en casa para no complicar más aún sus opciones de avanzar.
El equipo de Lucas Bovaglio quiere revancha, tras la derrota sufrida la semana por 3-2 en el Estadio Monumental.
El duelo, que no tendrá VAR, será arbitrado por Franco Jiménez.
Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.