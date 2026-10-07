Colo Colo y Puerto Montt tienen fecha para reanudar su partido de Copa Chile

Colo Colo y Deportes Puerto Montt conocieron este miércoles la fecha elegida para reanudar el partido de vuelta en los cuartos de final de la Copa Chile, que fue suspendido antes del inicio del segundo tiempo este martes, por la intensa lluvia que afectó las condiciones de la cancha del Monumental.

Según informó la ANFP en la web del Campeonato Chile, el compromiso se reanudará el martes 20 de octubre a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Monumental.

El partido continuará desde el inicio del segundo tiempo, manteniéndose el marcador 1-0 a favor de los albos, por el gol que anotó Javier Correa en la primera parte (11').

Colo Colo, gracias a ese gol de Correa, tiene ventaja de 2-0 en el global, ya que ganó el duelo de ida en el sur.

El vencedor de esta llave enfrentará en semifinales a O'Higgins, que eliminó a Deportes Concepción.

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