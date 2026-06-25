Coloccini y errores defensivos de la U: Son cosas que pueden pasar, no hay que darle tanta importancia

Universidad de Chile no pudo imponerse a Unión La Calera y debió conformarse con un movido empate 3-3 en la Copa Chile, en un encuentro disputado en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" que estuvo marcado por los errores en la última línea azul.

Pese a los evidentes fallos que costaron los goles locales, Fabricio Coloccini, quien dirigió al equipo debido a que el entrenador Fernando Gago se recupera de una afección cardíaca, optó por relativizar las fallas del bloque defensivo.

"Son cosas que pueden llegar a pasar, hay que corregirlas, nada más. No hay que darle demasiada importancia. Se rescató un punto que es importante por cómo se había dado el partido y destacar la actitud que tuvieron los jugadores para revertir la situación", argumentó el exdefensor en conversación con TNT Sports.

Al analizar el trámite del compromiso, el otrora seleccionado argentino describió los pasajes de dominio y de complicación que experimentaron ante el conjunto "cementero".

"Tuvimos momentos de golpeo, después en algunos momentos tuvimos que sufrir. Hubo algunos errores que pueden pasar, que se tendrán que corregir, pero lo que más destaco es la actitud del equipo, cómo revirtió la situación otra vez, con un resultado adverso y dos goles de diferencia", añadió.

Finalmente, el exjugador del Newcastle United apuntó al trabajo semanal para consolidar el funcionamiento del equipo de cara a los próximos desafíos: "Hay que enfocarnos en las cositas que debemos mejorar. Pero bueno, estamos en búsqueda de esa identidad de juego de equipo y vamos por ese camino", concluyó.