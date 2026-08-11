Senadora Kaiser insistirá en el proyecto "Escucha su corazón" tras el portazo del Presidente Kast

En El Diario de Cooperativa, la senadora del Partido Nacional Libertario (PNL) Vanessa Kaiser aseguró este martes que mantendrá el impulso legislativo al proyecto "Escucha su corazón", iniciativa que busca obligar a las mujeres a escuchar los latidos fetales antes de abortar bajo las tres causales permitidas en Chile.

Sus declaraciones se dan luego de las definiciones del Presidente José Antonio Kast sobre restar urgencia a iniciativas de la agenda valórica.

Kaiser enfatizó que su colectividad no se alineará con la negativa manifestada por el Jefe de Estado, diferenciando las definiciones ideológicas de los distintos sectores de la derecha.

"Yo no soy republicana; soy libertaria (...) El primer principio (del PNL) es defender la vida desde la concepción hasta la muerte. Si esto lo hubiera dicho el líder del Partido Nacional Libertario, me hubiera dolido, pero no soy republicana, entonces no tiene nada que dolerme. Ese es un problema que tendrá el Presidente que responderles a su base", remarcó la senadora.

Respecto de las mediciones de opinión pública que dan cuenta de una desaprobación mayoritaria a la iniciativa dentro de la ciudadanía y en sectores conservadores, la dirigenta del PNL descartó que los resultados de las encuestas modifiquen su itinerario de trabajo.

"Yo tengo la convicción de que ahí hay un latido y, si hay un latido, es de alguien. Si es de alguien, hay una persona, y soy una persona que cree en que hay que defender la vida; la vida de todas las personas", sostuvo.

Frente al escenario legislativo y la falta de patrocinio o apoyo por parte del Ejecutivo, la parlamentaria por La Araucanía insistió en que su accionar legislativo no dependerá de las decisiones de La Moneda.

"Yo voy a seguir adelante luchando por la vida del que está por nacer porque soy una persona coherente. Si mi partido dice que ese es el primer principio, entonces eso es lo que voy a hacer", concluyó Kaiser.