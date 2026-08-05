Con un juvenil como héroe: Coquimbo venció a San Marcos y ganó su grupo de Copa Chile

En el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", Coquimbo Unido se impuso por 1-0 a San Marcos de Arica y clasificó a octavos de final de Copa Chile como puntero del Grupo A en la última fecha.

La única anotación del partido llegó al minuto 18, por parte del juvenil de 16 años Joaquín Rojas, quien anotó su primer gol profesional en su segundo partido con el Primer Equipo y una inédita titularidad.

El canterano "pirata" se lució con un golazo desde fuera del área, directo al ángulo izquierdo del arquero Rodrigo Saracho, cuya volada resultó inútil.

Con el novel jugador como héroe, Coquimbo cerró con 12 unidades, uno por encima de Deportes Iquique que eliminó a Deportes Limache (8) con marcador de 3-1 en el Tierra de Campeones. San Marcos, en tanto, culminó con apenas un punto.

En octavos Coquimbo se enfrentará a Cobreloa, mientras Iquique tendrá su llave ante Deportes Antofagasta.