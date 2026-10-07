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Copa Chile: Antofagasta sorprendió a la U con una ráfaga de goles

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Una ráfaga de goles en el segundo tiempo le permitió a Deportes Antofagasta doblegar por 2-0 a Universidad de Chile en la ida e los cuartos de final por la Copa Chile. Bastián Tapia inauguró el marcador con la "ley del ex" y luego José Bandez ingresó para estirar las cifras en una serie que se resolverá el próximo 21 de octubre.

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