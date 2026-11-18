La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) encabezan este miércoles una nueva movilización en el centro de Santiago. La protesta ciudadana responde al rechazo contra la gestión del Ejecutivo y los recortes estipulados en el Presupuesto 2027.

Debido a esta manifestación, que fue autorizada por las autoridades, el eje Alameda-Providencia presenta interrupción del tránsito vehicular en ambas direcciones, provocando una serie de desvíos por el sector.

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