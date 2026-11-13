Cuarta jornada de paro de camioneros: Últimos bloqueos y retiro de vehículos en las rutas
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La cuarta jornada del paro de camioneros estuvo marcada por los últimos bloqueos en distintas rutas del país, pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los principales gremios del transporte.
Durante este viernes, los manifestantes mantuvieron restricciones en la Ruta 5 Sur, en San Bernardo, y en la Ruta 68, a la altura de Ciudad de los Valles, lo que provocó congestión vehicular. Sin embargo, con el paso de las horas, los transportistas comenzaron a retirar sus vehículos y despejar las rutas, bajo la supervisión de Carabineros.
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