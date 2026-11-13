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Con gol de campeón de la Libertadores: La Roja sub 20 empató en amistoso con México

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La selección chilena sub 20 empató 1-1 frente a México en "Juan Pinto Durán". Ambos elencos se volverán ver las caras este lunes 16 de noviembre con el objetivo de preparar la fase de grupos del Sudamericano de Colombia 2027.

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