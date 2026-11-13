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La selección chilena sub 20 empató 1-1 frente a México en "Juan Pinto Durán". Ambos elencos se volverán ver las caras este lunes 16 de noviembre con el objetivo de preparar la fase de grupos del Sudamericano de Colombia 2027.
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