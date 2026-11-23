Miami mantuvo su buena racha pese a la ausencia de Antetokounmpo
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Miami mantuvo su buena racha pese a la ausencia de Antetokounmpo
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Miami Heat derrotó este domingo a Oklahoma City Thunder por 123-113 en un partido marcado por las bajas de Giannis Antetokounmpo y de Shai Gilgeous-Alexander, las dos máximas figuras de cada equipo.
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