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Colo Colo venció a Racing y mantuvo el ritmo ganador de cara al clásico con la UC

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Colo Colo venció por 2-1 a Racing, con goles de Gedeón Díaz y Francisco Marchant en el Estadio "Ester Roa", mantuvo el ritmo ganador tras ganar el título y de cara al clásico contra Universidad Católica, programado para el domingo 22 de noviembre en la Liga de Primera.

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