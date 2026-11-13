Colo Colo venció a Racing y mantuvo el ritmo ganador de cara al clásico con la UC
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La oncena de Colo Colo para el amistoso contra Racing en Concepción
Colo Colo venció por 2-1 a Racing, con goles de Gedeón Díaz y Francisco Marchant en el Estadio "Ester Roa", mantuvo el ritmo ganador tras ganar el título y de cara al clásico contra Universidad Católica, programado para el domingo 22 de noviembre en la Liga de Primera.
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