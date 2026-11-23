FACh llevó un C-130 Hércules a la Antártica para entrenar tripulaciones
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Un avión C-130 Hércules del Grupo de Aviación N°10 de la FACh voló desde Punta Arenas hasta la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, transportando suministros y equipamiento para apoyar el desarrollo de la campaña antártica.
Además, la misión también incluyó el entrenamiento de tripulaciones con el transporte de suministros logísticos hasta la zona, ubicada a unos mil kilómetros del Polo Sur.
"La actividad permitió a los aviadores militares fortalecer sus capacidades en uno de los entornos más exigentes para la aviación, caracterizado por temperaturas extremas, condiciones meteorológicas cambiantes y una geografía dominada por extensas superficies de hielo", destacó la institución armada.
Actualmente, la dotación completa de Glaciar Unión se encuentra desplegada en el lugar, efectuando las actividades programadas, entre ellas exploraciones terrestres y vuelos de apoyo a las investigaciones científicas previstas en distintos sectores del territorio antártico, como GL-1, Monte Vinson y Glaciar Schanz.