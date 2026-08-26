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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Copa Chile: Los duelos de Colo Colo-Unión Española y O'Higgins-Recoleta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los partidos de Colo Colo ante Unión y de Recoleta ante O'Higgins.

Copa Chile: Los duelos de Colo Colo-Unión Española y O'Higgins-Recoleta
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Este miércoles se define el Grupo E de la fase grupal de la Copa Chile, certamen que definirá así al último clasificado a los octavos de final del tradicional torneo.

Un ya clasificado Colo Colo, con Vozinha como protagonista, recibe a Unión Española.

Deportes Recoleta (5 puntos), en tanto, recibe a O'Higgins (8) en una verdadera final.

Sigue ambos resultados

Colo Colo vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes

Deportes Recoleta vs. O'Higgns. 20:30 horas. Estadio "Leonel Sánchez".

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