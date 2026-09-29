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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Copa Chile: Los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Copa Chile: Los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final
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La Copa Chile da inicio a los cuartos de final de la competición a partir de este martes 29 de septiembre con algunos de sus duelos de ida, que enfrentan a Deportes Puerto Montt ante Colo Colo y Deportes Concepción contra O'Higgins.

En cuanto al resto de partidos, estos serán jugados durante el mes de octubre.

Sigue en vivo y online en Cooperativa.cl los duelos de ida en los cuartos de final de la Copa Chile:

Martes 29 de septiembre

0-1: 90+4' Lautaro Pastrán (CC)

Miércoles 30 de septiembre

  • Deportes Concepción vs. O'Higgins. 21:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Miércoles 7 de octubre

  • Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile. 19:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Programación pendiente

  • Coquimbo Unido o Cobreloa vs. Unión La Calera

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