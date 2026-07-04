Coquimbo amargó el regreso a las canchas de Edson Puch en Copa Chile

Coquimbo Unido rescató un empate 1-1 ante Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, resultado que amargó el regreso a las canchas de Edson Puch y que además postergó la clasificación del cuadro "pirata" a los octavos de final de la Copa Chile.

El elenco aurinegro sabía que una victoria le permitía sellar su paso a la siguiente ronda y administrar fuerzas de cara a sus próximos desafíos, tanto en el plano local como en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Platense de Argentina en la ronda de los 16 mejores.

La tarea no fue sencilla en Iquique, donde el equipo local buscó hacerse fuerte y tuvo una motivación especial con la presencia de Edson Puch en la banca, luego de cuatro meses fuera de competencia por una lesión en el tobillo.

Pasada la media hora del segundo tiempo, una discutida acción terminó en penal sancionado por el árbitro José Cabero, y Agustín Venezia convirtió para abrir la cuenta a favor de los "dragones celestes".

El tramo final tuvo el esperado retorno de Puch, quien ingresó a los 81 minutos por Byron Barrera bajo una ovación del público, pero la fiesta no fue completa: A los 87', Luis Riveros aprovechó un balón detenido en medio de un enjambre de jugadores y marcó el empate definitivo para Coquimbo.

En el cierre, Álvaro Ramos exigió al máximo al portero visitante Cristóbal Dorador, quien evitó la victoria local. Con este resultado, Coquimbo quedó líder con nueve puntos, seguido por Iquique con ocho, mientras que Deportes Limache aún mantiene opciones con cinco unidades y dos partidos por jugar.