"¡Bienvenidos a casa!": Grupo USAR regresó a Chile desde Venezuela

Los integrantes del equipo USAR (Urban Search And Rescue) de Bomberos de Chile regresaron esta noche de sábado al país tras culminar su misión humanitaria en Venezuela, donde participaron en las operaciones de búsqueda y rescate luego de los terremotos gemelos del 24 de junio.

Los rescatistas fueron recibidos en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Horas antes del aterrizaje, el presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, había adelantado en Cooperativa que la institución "está en condiciones" de enviar un nuevo contingente a la zona de catástrofe en caso de ser necesario, aunque aclaró que aún no han recibido una solicitud formal de esa naturaleza.

"Agradezco al Gobierno de Chile y al Presidente de la República por la confianza en este grupo de 45 bomberos y bomberas. También a la Fuerza Aérea, que nos permitió estar en Venezuela en solo 30 horas realizando diferentes acciones de rescate; sin duda, la más emblemática fue la de Hernán Gil", destacó la máxima autoridad bomberil.

Asimismo, Field detalló el despliegue de la institución: "Tenemos 11 grupos USAR a nivel nacional, especialistas en buscar personas vivas dentro de estructuras colapsadas. Si fuera necesaria la presencia de otra delegación —podemos tener dos, tres o cuatro más—, estaríamos plenamente en condiciones de activarlos".

Finalmente, al ser consultado sobre las posibilidades de hallar sobrevivientes bajo los escombros a más de una semana de la tragedia, Field entregó un mensaje de optimismo. "Las probabilidades son cada vez menores, pero soy una persona muy cristiana y confío en los milagros. Podría ser posible encontrar a más personas", concluyó.