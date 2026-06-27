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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Coquimbo se afirmó en la Copa Chile con triunfo ante San Marcos de Arica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro pirata esta igualado en la cima con Deportes Iquique.

Coquimbo se afirmó en la Copa Chile con triunfo ante San Marcos de Arica
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Coquimbo Unido se afirmó en la Copa Chile este sábado con un triunfo por 0-1 sobre San Marcos de Arica en el Estadio "Carlos Dittborn", en la cuarta fecha del Grupo A.

El único gol del partido fue de Luis Riveros en el minuto 69.

Con el resultado, Coquimbo quedó igualado con siete puntos con Deportes Iquique, que dio la sorpresa al golear por 1-4 a Deportes Limache en Quillota.

El próximo partido de Coquimbo será ante Limache, pendiente de la segunda fecha, el miércoles 1 de julio; y Arica, en cambio, visitará a los tomateros el domingo 5, en la quinta jornada de la fase grupal.

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