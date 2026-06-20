Coquimbo Unido doblegó a Iquique en su estreno por Copa Chile

Coquimbo Unido debutó en la Copa Chile con un sólido triunfo por 3-0 ante Deportes Iquique en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la tercera fecha del Grupo A del certamen.

El cuadro local, que alineó un equipo mixto, hizo respetar su localía y doblegó a los "Dragones Celestes".

Gino Alfaro abrió la cuenta para el conjunto pirata tras una gran jugada colectiva que finalizó con un tiro cruzado, marcando por primera vez en su carrera (18').

Ya en la segunda parte, Pablo Rodríguez estiró las cifras con un gran tiro libre que sorprendió a toda la zaga de los de la Primera Región (49').

Posteriormente, Lucas Pratto puso el 3-0 definitivo tras rematar un centro de Lukas Soza que fue atajado por Zacarías López, el cual dejó el balón libre para que el delantero tuviera su segunda oportunidad frente a la portería, la cual no falló (58').

El resultado dejó a Coquimbo Unido en el segundo lugar del Grupo A con tres puntos, a uno del puntero Deportes Iquique. Por otro lado, Deportes Limache posee la misma cantidad de unidades que el cuadro pirata, pero una peor diferencia de gol lo relegó a la tercera plaza y San Marcos de Arica completa la tabla como colista con solo una.

El conjunto de la Cuarta Región volverá a jugar el martes 23 de junio siendo de nuevo local ante Deportes Limache para ponerse al día con la primera jornada.

El combinado celeste también se enfrentará a los limachinos el sábado 27 en el marco de la cuarta fecha del torneo.