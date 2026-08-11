La UC se llevó un valioso empate de su visita a Estudiantes y dejó abierta la llave

En un reñido partido, Universidad Católica se las arregló para igualar 1-1 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, dejando todo abierto para la revancha del próximo martes 18 de agosto en el Claro Arena.

Afrontando el duelo a poco más de dos meses después de su clasificación, el elenco precordillerano se vio golpeado de entrada tras un tanto tempranero de Joaquín Tobio Burgos, quien capturó un balón suelto en el área para abrir la cuenta (3').

Pese a que los de Daniel Garnero quisieron ofrecer una reacción, sufrieron la primera etapa e incluso vieron la amonestación de Fernando Zampedri (8'), quien se perderá la vuelta del compromiso.

La fluidez del juego se vio afectada. Pese a que el arbitro Raphael Claus no fue el protagonista, los jugadores se encargaron de poner la pierna fuerte y terminaron opacando el juego.

La paridad no llegó hasta el tramo final, allí el "Toro" Zampedri (80') se vistió de héroe una vez más para la UC. Con un disparo lejano que tuvo una desviación, superó a Muslera y desató el delirio visitante ante el silencio de la parcialidad local.

Con este resultado, Universidad Católica dejó en buen pie la llave continental y todo se definirá el martes 18 de agosto, a las 20:30 horas (00:30 GMT), en el Claro Arena.